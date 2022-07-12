Окупанти вигадують способи, як втекти з фронту – дані розвідки (відео)

«Если сейчас в тыл доберусь, то никуда нах*й не поеду обратно»

Українська розвідка перехопила телефонну розмову російського загарбника з дружиною про свої наміри втекти. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дружина розповідає, як російських військових силоміць везуть на фронт, а вони починають тікати. Також говорить, що наче його (чоловіка – ред.) підрозділ можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок.

Він відповідає, що в разі потрапляння в тил, уже ні за яких умов не повернеться на фронт, і таких там дуже багато.

Нагадаємо, пів тисячі бурятів відмовилися їхати на війну в Україну.

Нещодавно стало відомо, що рашисти «полюють» за шкарпетками українських військових: перехоплення СБУ (аудіо).

Читайте також: