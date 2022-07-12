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рус
    Події в Україні

    Окупанти вигадують способи, як втекти з фронту – дані розвідки (відео)

    Росіян везуть на війну, а вони дорогою дають драпака - Окупанти вигадують способи, як втекти з фронту – дані розвідки (відео)
    Росіян везуть на війну, а вони дорогою дають драпака
    фото з відкритих джерел

    «Если сейчас в тыл доберусь, то никуда нах*й не поеду обратно»

    Українська розвідка перехопила телефонну розмову російського загарбника з дружиною про свої наміри втекти. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Дружина розповідає, як російських військових силоміць везуть на фронт, а вони починають тікати. Також говорить, що наче його (чоловіка – ред.) підрозділ можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок.

    Він відповідає, що в разі потрапляння в тил, уже ні за яких умов не повернеться на фронт, і таких там дуже багато.

    Нагадаємо, пів тисячі бурятів відмовилися їхати на війну в Україну.

    Нещодавно стало відомо, що рашисти «полюють» за шкарпетками українських військових: перехоплення СБУ (аудіо).

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    Теги: розвідка росія окупанти війна відпочинок Україна дружина окупація #stoprussia
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    Окупанти вигадують способи, як втекти з фронту – дані розвідки (відео)