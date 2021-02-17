Навіщо ловити Шарія по Європі, коли є доступніші варіанти?

Якщо вже взялися лякати цю публіку, то слід почати з найбільш борзих

Шарій у Іспанії, і від наших підозр у держзраді йому ні холодно, ні жарко. Бо це таких, як Марків Європа судить. А такі, як Шарій, для неї не злочинці. Але є більш доступні варіанти!

У зв’язку з цим я нагадую владі, що Портнов здебільшого перебуває в Україні, хоча і пересувається виключно під охороною.

Я нагадую владі, що саме цей, а не якийсь інший Портнов надсилав погрози слідчому ГПУ, що є кримінальне провадження з цього приводу, і що варто лише найти не боязкого експерта, котрий засвідчить очевидне: ці погрози були погрозами.

Я нагадую, що стаття 345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» дозволяє посадити Портнова на строк до трьох років.

Це така собі простенька одноходівочка – оголосити підозру, обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. І уся московська агентура задумається про добре, розумне і вічне.

Просто якщо згадати, а хто найбільше фігурував у якості спікерів на закритих нині каналах, хто був зіркою усіх найбільш українофобних передач – так це оця особа. Якщо вже взялися лякати цю публіку, то слід почати з найбільш борзих.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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