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    Думки вголос

    Навіщо ловити Шарія по Європі, коли є доступніші варіанти?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Віктор Янукович та Андрій Портнов - Навіщо ловити Шарія по Європі, коли є доступніші варіанти?
    Віктор Янукович та Андрій Портнов

    Якщо вже взялися лякати цю публіку, то слід почати з найбільш борзих

    Шарій у Іспанії, і від наших підозр у держзраді йому ні холодно, ні жарко. Бо це таких, як Марків Європа судить. А такі, як Шарій, для неї не злочинці. Але є більш доступні варіанти!

    У зв’язку з цим я нагадую владі, що Портнов здебільшого перебуває в Україні, хоча і пересувається виключно під охороною.

    Я нагадую владі, що саме цей, а не якийсь інший Портнов надсилав погрози слідчому ГПУ, що є кримінальне провадження з цього приводу, і що варто лише найти не боязкого експерта, котрий засвідчить очевидне: ці погрози були погрозами.

    Я нагадую, що стаття 345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» дозволяє посадити Портнова на строк до трьох років.

    Це така собі простенька одноходівочка – оголосити підозру, обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. І уся московська агентура задумається про добре, розумне і вічне.

    Просто якщо згадати, а хто найбільше фігурував у якості спікерів на закритих нині каналах, хто був зіркою усіх найбільш українофобних передач – так це оця особа. Якщо вже взялися лякати цю публіку, то слід почати з найбільш борзих.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ державна зрада Анатолій Шарій
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