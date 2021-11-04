Арахамія відзначився черговою сексистською заявою

Давид Арахамія: ми вважаємо, що жінка – міністр оборони взагалі зараз не буде сприйнята суспільством, тому що суспільство не звикло

На думку глави фракції «Слуга народу», українське суспільство не готове до жінки – міністра оборони

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наразі Україна не готова до жінки на посаді міністра оборони. Про це він сказав на брифінгу в кулуарах Ради, пише УП.

«Ми вважаємо, що жінка – міністр оборони взагалі зараз не буде сприйнята суспільством, тому що суспільство не звикло… Навіть зараз питання по Резнікову, він військовозобов’язаний, але зараз не військовий. І вже ми маємо питання, а якби це була жінка, то взагалі сказали б «війна на дворі, а ви жінку ставите. Ми вважаємо, що це має бути якийсь еволюційний крок, можливо, через декілька років може бути і жінка міністром оборони, але зараз сприйняття суспільства нема такого», – заявив Арахамія.

За його словами, у суспільства стереотипне бачення міністра оборони: «бойовий генерал».

Він зазначив, що в Україні поступово відходять від цього. Зокрема, міністерство виконує менеджерську функцію і забезпечує потреби армії посередництвом Генштабу, де і мають бути кваліфіковані саме військовослужбовці.

Глава фракції «Слуга народу» додав, що в Європі та країнах-НАТО деякі міністерства оборони очолюють жінки.

Зазначимо, напередодні Арахамія аргументував відставку Любченка тим, що він чоловік.

Як відомо, сьогодні Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України.

Ще Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: що про нього відомо.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.