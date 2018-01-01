Скільки грошей насправді має Петро Порошенко?

Які статки має український президент?
Судячи із податкової декларації Петро Порошенко з року в рік біднішає, а з рейтингів мільярдерів - багатшає.
Нагадаємо, Петро Порошенко задекларував отримання ним більше мільйона гривень процентів від вкладу у банку, значна частка якого знаходиться в його власності. Про це стало відомо після публікації в Єдиному державному
Сьогодні, 17:52
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Петро Порошенко
Які статки має український президент?
Судячи із податкової декларації Петро Порошенко з року в рік біднішає, а з рейтингів мільярдерів - багатшає.