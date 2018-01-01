Скільки грошей насправді має Петро Порошенко?

Які статки має український президент?

Судячи із податкової декларації Петро Порошенко з року в рік біднішає, а з рейтингів мільярдерів - багатшає.

Нагадаємо, Петро Порошенко задекларував отримання ним більше мільйона гривень процентів від вкладу у банку, значна частка якого знаходиться в його власності. Про це стало відомо після публікації в Єдиному державному реєстрі декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Так, загальна сума отриманих доходів президентом складає 1 029 785 грн. При цьому в графі «вид доходу» написано «проценти».