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    Скільки грошей насправді має Петро Порошенко?

    Які статки має український президент?
    Судячи із податкової декларації Петро Порошенко з року в рік біднішає, а з рейтингів мільярдерів - багатшає.  Нагадаємо, Петро Порошенко задекларував отримання ним більше мільйона гривень процентів від вкладу у банку, значна частка якого знаходиться в його власності. Про це стало відомо після публікації в Єдиному державному
    • Сьогодні, 17:52
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Які статки має український президент?

    Судячи із податкової декларації Петро Порошенко з року в рік біднішає, а з рейтингів мільярдерів - багатшає. 

    Нагадаємо, Петро Порошенко задекларував отримання ним більше мільйона гривень процентів від вкладу у банку, значна частка якого знаходиться в його власності. Про це стало відомо після публікації в Єдиному державному реєстрі декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

    Так, загальна сума отриманих доходів президентом складає 1 029 785 грн. При цьому в графі «вид доходу» написано «проценти».

    Джерело: Deutsche Welle

    Петро Порошенко декларація
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