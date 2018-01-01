Порошенко задекларував 1 мільйон гривень процентів у власному банку

Порошенко повідомив НАЗК про суттєву зміну свого майнового стану

Президент Петро Порошенко задекларував отримання ним більше мільйона гривень процентів від вкладу у банку, значна частка якого знаходиться в його власності. Про це стало відомо після публікації в Єдиному державному реєстрі декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Так, загальна сума отриманих доходів президентом складає 1 029



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Порошенко повідомив НАЗК про суттєву зміну свого майнового стану

Президент Петро Порошенко задекларував отримання ним більше мільйона гривень процентів від вкладу у банку, значна частка якого знаходиться в його власності. Про це стало відомо після публікації в Єдиному державному реєстрі декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Так, загальна сума отриманих доходів президентом складає 1 029 785 грн. При цьому в графі «вид доходу» написано «проценти».

Аналогічні повідомлення про зміни у майновому стані Порошенка публікувались у 2017 році кожного місяця.

Зазначимо, що відповідно до закону у разі суттєвої зміни в майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначимо, за даними НБУ на 1 січня 2017 року, основним акціонером Міжнародного інвестиційного банку є Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.