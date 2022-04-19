Соратник Путіна визнав: у Росію повернувся фашизм (відео)

Триває 55-й день повномасштабної війни Росії проти України

У Москві відбувається перший Всеросійський шкільний історичний форум «Сила – у правді».

Перший заступник керівника Адміністрації Президента РФ, Сергій Кирієнко, взяв вступне слово. В своїй промові він визнав, що у Росію повернувся фашизм. Щоправда, за його словами, це світ навколо атакує росіян.

«Ще 5 років тому було важко повірити, що нацизм та фашизм повернуться на нашу землю. Після всіх трагедій ВВВ, після десятків мільйонів жертв – це реальність.

Компанія Мета (володіє Facebook, – ред.) каже, що не можна бажати смерті людям за національною ознакою, але якщо це росіяни, то трішки можна», – бідкався чиновник перед повною залою дітей.

Щоправда, він так і не уточнив, чому саме весь світ зараз намагається ізолювати його країну.

Нагадаємо, у Москві скасували конкурс дитячого малюнка, на знак протесту проти війни в Україні.

На засіданні муніципальних зборів Красносільського району Москви, місцева депутатка Олена Котеночкіна оголосила Росію фашистською державою.