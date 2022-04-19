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    Соратник Путіна визнав: у Росію повернувся фашизм (відео)

    Сергій Кирієнко вкотре виголосив наративи путінської пропаганди - Соратник Путіна визнав: у Росію повернувся фашизм (відео)
    Сергій Кирієнко вкотре виголосив наративи путінської пропаганди
    скріншот з відео

    Триває 55-й день повномасштабної війни Росії проти України

    У Москві відбувається перший Всеросійський шкільний історичний форум «Сила – у правді».

    Перший заступник керівника Адміністрації Президента РФ, Сергій Кирієнко, взяв вступне слово. В своїй промові він визнав, що у Росію повернувся фашизм. Щоправда, за його словами, це світ навколо атакує росіян.

    «Ще 5 років тому було важко повірити, що нацизм та фашизм повернуться на нашу землю. Після всіх трагедій ВВВ, після десятків мільйонів жертв – це реальність.

    Компанія Мета (володіє Facebook, – ред.) каже, що не можна бажати смерті людям за національною ознакою, але якщо це росіяни, то трішки можна», – бідкався чиновник перед повною залою дітей.

    Щоправда, він так і не уточнив, чому саме весь світ зараз намагається ізолювати його країну.

    Нагадаємо, у Москві скасували конкурс дитячого малюнка, на знак протесту проти війни в Україні.

    На засіданні муніципальних зборів Красносільського району Москви, місцева депутатка Олена Котеночкіна оголосила Росію фашистською державою.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація фашизм #stoprussia
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    Соратник Путіна визнав: у Росію повернувся фашизм (відео)