Рашисти почали штурм «Азовсталі»

Арестович: «Оточили і бомблять із важких знарядь та авіації»

Окупаційні війська почали штурм українських позицій на заводі «Азовсталь» в Маріуполі. На цьому заводі залишаються основні сили українських захисників міста. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Росія зігнала на штурм «Азовсталі» всіх, кого можна і не можна: свої регулярні війська, кадировців, орків із «Л/ДНР». Оточили і бомблять із важких знарядь та авіації», – зазначив Арестович.

У той же час радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підкреслив, що окупанти завдають ударів не тільки надпотужними бомбами по «Азовсталі», але з артилерії і танків продовжують хаотичне нанесення ударів по житловому сектору Лівобережного району.

Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.