  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рашисти почали штурм «Азовсталі»

    Рашисти почали штурм «Азовсталі»
    фото скріншот відео

    Арестович: «Оточили і бомблять із важких знарядь та авіації»

    Окупаційні війська почали штурм українських позицій на заводі «Азовсталь» в Маріуполі. На цьому заводі залишаються основні сили українських захисників міста. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    «Росія зігнала на штурм «Азовсталі» всіх, кого можна і не можна: свої регулярні війська, кадировців, орків із «Л/ДНР». Оточили і бомблять із важких знарядь та авіації», – зазначив Арестович.

    У той же час радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підкреслив, що окупанти завдають ударів не тільки надпотужними бомбами по «Азовсталі», але з артилерії і танків продовжують хаотичне нанесення ударів по житловому сектору Лівобережного району.

    Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

    Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.

    Читайте також: Захисники Маріуполя показали людей, які ховаються на «Азовсталі» (відео)
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти почали штурм «Азовсталі»