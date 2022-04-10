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    «Світ побачив, яка Росія». Ірина Федишин представила пісню про Бучу

    Ірина Федишин: Я знаю точно, що ми зможемо, ми вистоємо, ми переможемо, ми відбудуємо нашу Україну - «Світ побачив, яка Росія». Ірина Федишин представила пісню про Бучу
    Ірина Федишин: Я знаю точно, що ми зможемо, ми вистоємо, ми переможемо, ми відбудуємо нашу Україну

    «Я писала вокал – плакала, я знімала відео – плакала» – розповіла Федишин про створення пісні

    Співачка Ірина Федишин випустила пісню «Розстріляна весна (Буча)» про жахливі жахливі злочини російських окупантів проти мирних мешканців.

    «Я писала вокал – плакала, я знімала відео – плакала. Бо по-іншому не можливо. Та якщо хочеться – плачте, через сльози виходить біль. А потім знову збираємося духом і боремося далі! Боремося за свою Батьківщину! І ніхто її у нас не забере!», – зазначила співачка.

    Нагадаємо, українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».

    Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Буча Україна Ірина Федишин окупація #stoprussia
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    «Світ побачив, яка Росія». Ірина Федишин представила пісню про Бучу