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    Події в Україні

    Єрмак показав, як разом із Зеленським викликає град для окупантів (фото)

    Єрмак та Зеленський замислили щось лихе для окупантів&nbsp; - Єрмак показав, як разом із Зеленським викликає град для окупантів (фото)
    Єрмак та Зеленський замислили щось лихе для окупантів 
    фото з відкритих джерел

    Глава Офісу президента оприлюднив цікавий знімок

    Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував свіжий знімок із Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

    На фото керівники держави стоять біля будівлі Кабінету Міністрів.

    «Весняна, похмура погода. Кажуть, що російським окупантам обіцяють град з неба», – підписав світлину Єрмак.

    Раніше емоційне фото Зеленського, зроблене під час відвідин сплюндрованого окупантами передмістя Києва, вразило суспільство.

    Іноземні ЗМІ розтиражували світлину, зроблену у звільненій від російських окупантів Бучі. Таким чином, фотографія отримала світову популярність.

    Нагадаємо, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав зруйновані російськими окупантами міста біля Києва, зокрема, Бучу, де були виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також він опублікував фото наслідків звірств рашистів.

    Теги: росія окупанти війна Україна президент Андрій Єрмак окупація час #stoprussia
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    Єрмак показав, як разом із Зеленським викликає град для окупантів (фото)