Фігуранта санкційного списку РНБО депортували з Волині

Громадянин Грузії, що контролював касу злочинців, мав посвідку на проживання та укладений шлюб в Україні

З Волинської області примусово депортовано на батьківщину громадянина Грузії, внесеного до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Про це інформує міграційна служба Волинської області у Facebook.

Фігуранта санкційного списку депортовано на Батьківщину. Фото: Міграційна служба

«За сприяння Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Національної поліції України, виявлено громадянина Грузії, внесеного до списку санкцій РНБО, затвердженого указом президента України. Завдяки своєму "авторитету" чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення «злодійської каси», підтримував тісний зв'язок із особами вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

За період перебування на території України громадянин Грузії уклав шлюб з громадянкою України, мав посвідку на постійне проживання.

Іноземцю скасовано документ на право перебування на території України, його примусово повернуто на батьківщину з подальшою забороною в'їзду на територію України.

Раніше стало відомо, що Україна скасувала кільком десяткам «кримінальних авторитетів» дозвільні документи на проживання, частина з них депортована до країн їхнього походження. Так, 27 представникам криміналітету зі списку санкцій РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні, 10-х примусово повернули до країн їхнього походження із забороною в'їзду на територію держави. Серед них – уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не тільки в країнах свого походження, але і в різних регіонах України.