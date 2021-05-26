У Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, є постраждалі (фото)

Медики госпіталізували пасажирку тролейбуса

Сьогодні до столичної поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Теодора Драйзера горить тролейбус. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні.

У результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту. Жінка отримала опіки 2 ступеня верхніх кінцівок та шиї. Медики госпіталізували її в лікарню.

Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничним, який перебував неподалік. Зловмисник – місцевий мешканець, 1993 року народження. Наразі з ним спілкуються правоохоронці.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце виклику, що надійшов о 12:27, було направлено рятувальників з найближчих рятувальних підрозділів.

За допомогою двох порошкових вогнегасників пожежу на площі 1,5 кв. м було ліквідовано.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде надана правова кваліфікація.