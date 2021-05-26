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    У Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, є постраждалі (фото)

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    Надзвичайна ситуація сталася на вул. Теодора Драйзера - У Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, є постраждалі (фото)
    Надзвичайна ситуація сталася на вул. Теодора Драйзера
    Фото: Нацполіція

    Медики госпіталізували пасажирку тролейбуса

    Сьогодні до столичної поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Теодора Драйзера горить тролейбус. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилось скло та відбулось загорання в салоні.

    У результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту. Жінка отримала опіки 2 ступеня верхніх кінцівок та шиї. Медики госпіталізували її в лікарню.

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    У Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, є постраждалі (фото)
    У Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, є постраждалі (фото)
    У Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, є постраждалі (фото)

    Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничним, який перебував неподалік. Зловмисник – місцевий мешканець, 1993 року народження. Наразі з ним спілкуються правоохоронці.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на місце виклику, що надійшов о 12:27, було направлено рятувальників з найближчих рятувальних підрозділів.

    За допомогою двох порошкових вогнегасників пожежу на площі 1,5 кв. м було ліквідовано.

    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Фото: ДСНС
    Фото: ДСНС

    Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде надана правова кваліфікація.

    Теги: Національна поліція України пожежа Київ громадський транспорт
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    У Києві чоловік кинув «коктейль Молотова» у тролейбус, є постраждалі (фото)