Річниця протестів у Білорусі – Тихановська закликала до «глобального мітингу»

Саме 29 травня виповнюється рік від арешту за «участь у несанкціонованому мітингу» чоловіка Тихановської, відеоблогера Сергія Тихановського

Сьогодні у Білорусі відзначають першу річницю початку ненасильницьких акцій протесту

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська закликала 29 травня провести глобальний день солідарності з білорусами. Вона просить підтримати своїх співгромадян у боротьбі за демократію. Про це пише «Радіо Свобода».

Сьогодні у Білорусі відзначають першу річницю початку ненасильницьких акцій протесту та «найсуворіших репресій у нашій сучасній історії».

Саме 29 травня виповнюється рік від арешту за «участь у несанкціонованому мітингу» чоловіка Тихановської, відеоблогера Сергія Тихановського.

Відтоді Тихановський, який мав намір стати кандидатом на президентських виборах у серпні, перебуває за ґратами. У березні йому вручили остаточне звинувачення, йому загрожує ув’язнення на термін до 15 років.

«Мій чоловік, Сергій Тихановський, був ув'язнений режимом рівно рік тому. Рішучий, сміливий, з бажанням змінити майбутнє своєї країни – як мільйони білорусів. Ми з нашими дітьми щодня сумуємо за Сергієм. Але ми віримо, можемо, переможемо», – заявила опозиціонерка.

Нагадаємо, 26 травня Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, Білорусь перетворилася на «чорну пляму» на світовій карті.

Також вона виступила перед Комітетом у закордонних справах Європарламенту (AFET). Політик закликала ввести 4-й пакет санкцій і оголосити про початок розробки нового, оскільки Олександр Лукашенко перетворює країну «в європейську Північну Корею».

Європейський Союз підготував комплексний план фінансової підтримки Білорусі на випадок, якщо країна почне демократичні перетворення.

Крім того, в ЄС не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

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