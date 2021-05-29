Ляшко дав 100 днів трьом колишнім заступникам Степанова

Кандидатуру ще одного заступника Ляшко тримає в таємниці

Новим замміністра стане чиновник, що не пройшов конкурс на голову Центру громадського здоровʼя

На своїх посадах у Міністерстві охорони здоровʼя залишатимуться заступники міністра Ірина Садов'як, Ірина Микичак та Ярослав Кучер. «Вони працюватимуть перші 100 днів за прописаними індикаторами, а далі їх чекає розмова за результатами роботи», – повідомив нещодавно призначений міністр Віктор Ляшко під зустрічі з представниками преси, передає журналіст Liga.Life.

Ще дві кандидатури на посади заступників Ляшко подав до Кабміну. На посаду головного санлікаря – Ігоря Кузіна, який очолював раніше Центр громадського здоров'я.

«Він не пройшов конкурс в минулому році (на посаду очільника ЦГЗ – Ред.). Але вважаю його кваліфікованим спеціалістом», – сказав Ляшко. Зараз Кузін обіймає посаду заступника гендиректора ЦГЗ.

Другий потенційний заступник по економічному блоці – Петро Ємець. «Він пройшов в МОЗ від посади головного спеціаліста до керівника економічного департаменту», – сказав міністр.

Кандидатуру останнього, шостого, заступника Ляшко не озвучив, але додав, що подав її у понеділок, щоб запустити спецперевірку.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

20 травня Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

Після звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я на засіданні Кабінету міністрів звільнили двох його заступників. До цього новий міністр Віктор Ляшко анонсував зміну половини керівництва МОЗ.

Також відомо, що заступниці Степанова загрожує штраф через нерозкриття інформації про вакцину.