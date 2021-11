Туреччина страждає через убивчий шторм (відео)

Щонайменше шість осіб, у тому числі іноземний громадянин, загинули і десятки інших дістали поранення внаслідок сильних штормів, що налетіли на найбільше місто Туреччини Стамбул та його околиці, повідомляє Daily Sabah.

Серед загиблих була жінка, що намагалась захистити свого сина від уламків в Есенюрті. Свідки розповіли, як мати кинулася на дитину в останній момент перед тим, як на них обвалився дах.

У Стамбулі влада закликала громадян пізно ввечері в понеділок не виходити на вулицю без необхідності через падаючі предмети та забиті дороги.

Рух мостом через Босфор був ненадовго зупинений з міркувань безпеки, що призвело до багатогодинних заторів.

Мешканці Стамбула страждали від довгих черг на автобусних зупинках, оскільки пороми були скасовані, а маршрути Metrobus, які перетинають Босфор, призупинено.

Босфор також був закритий для руху суден у обох напрямках.

Bus drivers shield motorcyclists along the Bosphorous bridge in #Istanbul as strong winds battered towns and cities in #Turkey. #Humanity pic.twitter.com/EldVY5HSw1