Люди гинуть через негоду у Туреччині (відео)

Четверо людей загинули, 38 отримали поранення в результаті сильного шторму

Щонайменше четверо людей, у тому числі іноземець, загинули та десятки отримали поранення в понеділок після потужних штормів, які обрушилися на найбільше місто Туреччини та прилеглі до нього регіони, повідомляє Daily Sabah.

Дві жінки загинули в стамбульських районах Есенюрт і Султангазі, а чоловіка накрило стіною в північній провінції Зонгулдак.

Метеоагентство Туреччини оприлюднило помаранчеве штормове попередження для 17 провінцій, що є другим за рівнем з чотирьох рівнів небезпеки, і жовте попередження, третім за рівнем небезпеки, для 35 провінцій.

У заяві в Twitter міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа підтвердив, що станом на 17:30 четверо людей загинули і 38 людей отримали поранення.

Heavy storm hit Turkey , local media reports 4 dead many injured. Horrific images and videos of the heavy blowing winds topple down vehicles and roof tops.#Turkey #Storm #hurricane #ClimateActionNow #ClimateCrisis pic.twitter.com/ywD1qdtner — Malik Ayub Sumbal 马利克 (@ayubsumbal) November 29, 2021

Нагадаємо, у Великобританії бушує ураган «Арвен».

Удар стихії прийшовся в основному на північний схід Англії і в Шотландії. У мережі з'явилося відео стихії зі шквальним вітром та величезними хвилями на берегах Шотландії, а також із посадкою літака в таких умовах.