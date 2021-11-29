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    Люди гинуть через негоду у Туреччині (відео)

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    Шквальний вітер буквально руйнував усе на своєму шляху - Люди гинуть через негоду у Туреччині (відео)
    Шквальний вітер буквально руйнував усе на своєму шляху
    фото: TRT

    Четверо людей загинули, 38 отримали поранення в результаті сильного шторму

    Щонайменше четверо людей, у тому числі іноземець, загинули та десятки отримали поранення в понеділок після потужних штормів, які обрушилися на найбільше місто Туреччини та прилеглі до нього регіони, повідомляє Daily Sabah.

    Дві жінки загинули в стамбульських районах Есенюрт і Султангазі, а чоловіка накрило стіною в північній провінції Зонгулдак.

    Метеоагентство Туреччини оприлюднило помаранчеве штормове попередження для 17 провінцій, що є другим за рівнем з чотирьох рівнів небезпеки, і жовте попередження, третім за рівнем небезпеки, для 35 провінцій.

    У заяві в Twitter міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа підтвердив, що станом на 17:30 четверо людей загинули і 38 людей отримали поранення.

    Нагадаємо, у Великобританії бушує ураган «Арвен».

    Удар стихії прийшовся в основному на північний схід Англії і в Шотландії. У мережі з'явилося відео стихії зі шквальним вітром та величезними хвилями на берегах Шотландії, а також із посадкою літака в таких умовах.

    Теги: Туреччина Стамбул ураган негода
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    Люди гинуть через негоду у Туреччині (відео)