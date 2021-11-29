Люди гинуть через негоду у Туреччині (відео)
Четверо людей загинули, 38 отримали поранення в результаті сильного шторму
Щонайменше четверо людей, у тому числі іноземець, загинули та десятки отримали поранення в понеділок після потужних штормів, які обрушилися на найбільше місто Туреччини та прилеглі до нього регіони, повідомляє Daily Sabah.
Дві жінки загинули в стамбульських районах Есенюрт і Султангазі, а чоловіка накрило стіною в північній провінції Зонгулдак.
Метеоагентство Туреччини оприлюднило помаранчеве штормове попередження для 17 провінцій, що є другим за рівнем з чотирьох рівнів небезпеки, і жовте попередження, третім за рівнем небезпеки, для 35 провінцій.
Roofs blown off! Debris fills skies as fierce Storm pounds Turkey.— Doregama Viral (@DoregamaViral) November 29, 2021
Heavy winds uprooted trees, ripped off rooftops & even toppled a clock tower#Istanbul #Turkey #Storm #Hurricane #Climate #Weather #ViralVideo #Viral #TurkeyStorm #إسطنبول pic.twitter.com/j1lkiEG9tQ
عاصفة قوية في اسطنبول تزيل السقوف والمباني.. وتوفي 4 أشخاص.. #İstanbuldaFırtına #İstabul #Fırtına #Lodos #Turkey #تورکیا #اسطنبول #Storm #عاصفة pic.twitter.com/FmOITptxkW— وكالة إيلكا للأنباء (@ilkha_arabi) November 29, 2021
У заяві в Twitter міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа підтвердив, що станом на 17:30 четверо людей загинули і 38 людей отримали поранення.
Heavy storm hit Turkey , local media reports 4 dead many injured. Horrific images and videos of the heavy blowing winds topple down vehicles and roof tops.#Turkey #Storm #hurricane #ClimateActionNow #ClimateCrisis pic.twitter.com/ywD1qdtner— Malik Ayub Sumbal 马利克 (@ayubsumbal) November 29, 2021
Uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'ndan gelen #lodos ve #fırtına görüntüleri... pic.twitter.com/zrv12KlcVI— Solcu Gazete (@solcugazete) November 29, 2021
Нагадаємо, у Великобританії бушує ураган «Арвен».
Удар стихії прийшовся в основному на північний схід Англії і в Шотландії. У мережі з'явилося відео стихії зі шквальним вітром та величезними хвилями на берегах Шотландії, а також із посадкою літака в таких умовах.