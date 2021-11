Люди гинуть через негоду у Туреччині (відео)

Щонайменше четверо людей, у тому числі іноземець, загинули та десятки отримали поранення в понеділок після потужних штормів, які обрушилися на найбільше місто Туреччини та прилеглі до нього регіони, повідомляє Daily Sabah.

Дві жінки загинули в стамбульських районах Есенюрт і Султангазі, а чоловіка накрило стіною в північній провінції Зонгулдак.

Метеоагентство Туреччини оприлюднило помаранчеве штормове попередження для 17 провінцій, що є другим за рівнем з чотирьох рівнів небезпеки, і жовте попередження, третім за рівнем небезпеки, для 35 провінцій.

Roofs blown off! Debris fills skies as fierce Storm pounds Turkey. Heavy winds uprooted trees, ripped off rooftops & even toppled a clock tower #Istanbul #Turkey #Storm #Hurricane #Climate #Weather #ViralVideo #Viral #TurkeyStorm #إسطنبول pic.twitter.com/j1lkiEG9tQ

У заяві в Twitter міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа підтвердив, що станом на 17:30 четверо людей загинули і 38 людей отримали поранення.

Heavy storm hit Turkey , local media reports 4 dead many injured. Horrific images and videos of the heavy blowing winds topple down vehicles and roof tops.#Turkey #Storm #hurricane #ClimateActionNow #ClimateCrisis pic.twitter.com/ywD1qdtner