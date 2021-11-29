Україну от-от накриє «ідеальний шторм»

Ряд факторів вказує на те, що нам треба готуватися до складної зими

Європа впродовж доби закрила кордони з кількома країнами Африки через різке поширення нового штаму ковіду «Омікрон». Штам викликає неабияке занепокоєння ВООЗ, бо має величезну заразність та, головне, вакцини від нього не захищають.

Це черговий і неабияк серйозний виклик.

Скупчення військ на східних кордонах України, конфлікти на кордонах Європейського Союзу, загрози гарячої фази конфлікту та можливої окупації частини України, про які говорять всі західні розвідки.

Світова енергетична криза, загострена в Україні через некомпетентність влади. А це – віялові відключення, зупинка підприємств та дестабілізація внутрішньої ситуації в країні. Чим радо скористається РФ і її «п’ята колона». Вони тихо сидять і лише чекають.

В цей час преЗЕдент погрався «в пасочки», прокидався какашками в журналістів та своїх політичних опонентів і озвучив чергові побрехеньки. І це не про рівень журналістів та їх питань. Це про його «горизонт дискурсу».

Щось мені підказує, що попереду «ідеальний шторм». І от він точно «зробить їх знову», цього разу остаточно.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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