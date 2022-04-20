  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    СБУ оголосила підозру голові Держдуми Росії, йому загрожує від 10 років тюрми

    документ
    СБУ оголосила підозру голові Держдуми Росії, йому загрожує від 10 років тюрми
    фото з відкритих джерел

    В’ячеслав Володін підозрюється у зміні меж території та держкордону України

    Служба безпеки України повідомила про підозру голові Державної Думи Федеральних зборів РФ В’ячеславу Володіну у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу («Зміна меж території та державного кордону України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків»). Про це повідомляє «Главком» з посилання на текст підозри.

    Правоохоронці інкримінують Володіну підтримку постанову із зверненням до Путіна з проханням визнати самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» самостійними.

    Крім цього, Володін проголосував за ратифікую Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ та «Л/ДНР».

    «Зазначені дії Державної Думи Федеральних зборів РФ були частиною злочинного плану, так як сам факт їх існування використовувався при створенні приводів для ескалації воєнного конфлікту і був спробою виправдання агресії перед громадянами РФ та світовою спільнотою», – сказано у тексті підозри.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Зауважимо, що санкція ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

    Як відомо, в Україні триває 56-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», 31 березня СБУ оголосила підозру депутату Держдуми Російської Федерації, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову у вчиненні злочину за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу («Зміна меж території та державного кордону України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків»).

    Нагадаємо, що у середині січня 2022 року Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати «незалежність» окремих районів Донецької та Луганської областей.

    21 січня стало відомо, що в Держдумі дали «зелене світло» процедурі визнання «Л/ДНР». У МЗС України відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання «Л/ДНР» незалежними, назвавши таку ініціативу «частиною розхитування».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    СБУ оголосила підозру голові Держдуми Росії, йому загрожує від 10 років тюрми