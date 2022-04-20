СБУ оголосила підозру голові Держдуми Росії, йому загрожує від 10 років тюрми

В’ячеслав Володін підозрюється у зміні меж території та держкордону України

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Державної Думи Федеральних зборів РФ В’ячеславу Володіну у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу («Зміна меж території та державного кордону України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків»). Про це повідомляє «Главком» з посилання на текст підозри.

Правоохоронці інкримінують Володіну підтримку постанову із зверненням до Путіна з проханням визнати самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» самостійними.

Крім цього, Володін проголосував за ратифікую Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ та «Л/ДНР».

«Зазначені дії Державної Думи Федеральних зборів РФ були частиною злочинного плану, так як сам факт їх існування використовувався при створенні приводів для ескалації воєнного конфлікту і був спробою виправдання агресії перед громадянами РФ та світовою спільнотою», – сказано у тексті підозри.

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Зауважимо, що санкція ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Як відомо, в Україні триває 56-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», 31 березня СБУ оголосила підозру депутату Держдуми Російської Федерації, лідеру КПРФ Геннадію Зюганову у вчиненні злочину за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу («Зміна меж території та державного кордону України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків»).

Нагадаємо, що у середині січня 2022 року Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати «незалежність» окремих районів Донецької та Луганської областей.

21 січня стало відомо, що в Держдумі дали «зелене світло» процедурі визнання «Л/ДНР». У МЗС України відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання «Л/ДНР» незалежними, назвавши таку ініціативу «частиною розхитування».