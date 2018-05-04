У Києві до 73-ї річниці перемоги над нацизмом створили «Живий герб України» (відео)

Дитячий військовий оркестр під час урочистостей виконував військові марші.

Урочистий парад за участю школярів та студентів, а також ветеранів АТО відбувся у п'ятницю, 4 травня, в Києві, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Подія присвячена 73-й річниці Перемоги, вшануванню пам'яті українців, які боронили свою землю у роки Другої світової війни. [READ_MORE] В



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Фото: Укрінформ «Живий герб України»

Дитячий військовий оркестр під час урочистостей виконував військові марші.

Урочистий парад за участю школярів та студентів, а також ветеранів АТО відбувся у п'ятницю, 4 травня, в Києві, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

В урочистостях взяли участь школярі ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус», курсанти Військового ліцею ім. Івана Богуна, курсанти Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Київського політехнічного інституту ім. Сікорського, курсанти військового інституту Національного університету України ім. Шевченка - загалом майже 500 школярів та студентів, а також ветерани Другої світової війни, представники Київської міської спілки ветеранів АТО.

На площі перед музеєм молодь провела флешмоб «За пам'ять, за славу, за честь» до 73-ї річниці Перемоги - вишикувалась так, що створила «Живий герб України», а також розгорнула великий державний стяг. Тут відбувся урочистий парад, під час якого юні учасники та воїни АТО пронесли 73 українських прапори. Дитячий військовий оркестр під час урочистостей виконував військові марші.

Джерело: Укрінформ