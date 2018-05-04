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    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова

    «Дуже красиво і дуже сумно»
    На Facebook-спільноті «Клуб корінного киянина» розмістили роботи художника Володимира Чиркова, на яких зображений Київ, але з певним химерним баченням столиці України митцем. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «У цього художника багато позитивних робіт, дуже подобаються», «Як і все у Чиркова: дуже красиво і дуже
    • Сьогодні, 16:05
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    Химерний Київ
    Химерний Київ

    «Дуже красиво і дуже сумно»

    На Facebook-спільноті «Клуб корінного киянина» розмістили роботи художника Володимира Чиркова, на яких зображений Київ, але з певним химерним баченням столиці України митцем.

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    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
    Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова

    «У цього художника багато позитивних робіт, дуже подобаються», «Як і все у Чиркова: дуже красиво і дуже сумно», «Холодно і страшно», - коментують роботи художника користувачі соціальної мережі.

    Джерело: Клуб Коренного Киевлянина

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    Київ
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