Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова
- Сьогодні, 16:05
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Химерний Київ
«Дуже красиво і дуже сумно»
На Facebook-спільноті «Клуб корінного киянина» розмістили роботи художника Володимира Чиркова, на яких зображений Київ, але з певним химерним баченням столиці України митцем.
«У цього художника багато позитивних робіт, дуже подобаються», «Як і все у Чиркова: дуже красиво і дуже сумно», «Холодно і страшно», - коментують роботи художника користувачі соціальної мережі.
Джерело: Клуб Коренного Киевлянина