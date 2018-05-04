Химерний та сумний Київ. Столиця України очима художника Володимира Чиркова

«Дуже красиво і дуже сумно»

На Facebook-спільноті «Клуб корінного киянина» розмістили роботи художника Володимира Чиркова, на яких зображений Київ, але з певним химерним баченням столиці України митцем. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] «У цього художника багато позитивних робіт, дуже подобаються», «Як і все у Чиркова: дуже красиво і дуже