На будівництво сходів з Пейзажної алеї потратять ще понад 38 млн грн
- Сьогодні, 16:10
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Оголошено черговий тендер на реконструкцію сходів в районі Пейзажній алеї
Комунальне підприємство «Інженерний центр» оголосило черговий тендер на реконструкцію сходів в районі Пейзажній алеї – від Десятинного провулку до вулиці Гончарної – та благоустрій території. Про це повідомляється на сайті Prozorro.
Очікувана вартість робіт складає 38,3 млн грн. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 17 травня.
У березні було проведено тендер на 14,9 млн грн на будівництво сходів та благоустрою території на Старокиївській горі на Пейзажній алеї.
Наразі біля Пейзажної алеї триває будівництво сходів з бетону, на які буде нанесено дубові настили. Попередній проект дерев’яних сходів із чавунними перилами «під давнину» зазнав критики і його відкинули.
Заступник голови КМДА Олександр Спасибко нещодавно заявляв, що вже цього літа добудують сходи і облаштують прилеглу територію.
«Проектом передбачено організацію пішохідного руху з зонами відпочинку, благоустрій та озеленення території, будівництво одноповерхової будівлі громадської вбиральні, встановлення тривожної кнопки, встановлення камер відеоспостереження на сходах та алеї, зони доступу до WIFI, встановлення лав, облаштування оглядових майданчиків», – заявив він.
На сходах не буде передбачено пандусів для маломобільних груп – як зазначається, через особливість ландшафту. Влада заявляє, у проекті було враховано рекомендації Національної Асамблеї Інвалідів. Людям із візками слід буде об’їжджати алеєю з боку Андріївського узвозу.
За проектом, туалет поряд зі сходами розроблений таким чином, щоби ним могли користуватися люди з інвалідністю, а також громадяни з дітьми – він буде обладнаний пеленатором.
Нагадаємо, раніше мер Києві Віталій Кличко повідомив, що до Дня міста, 27 травня, планується відкрити оновлену Пейзажну алею і Алею художників.
Джерело: Хмарочос