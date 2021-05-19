Українське МЗС засудило блокування білоруського опозиційного видання

Доступ до ресурсу було заблоковано на підставі повідомлення білоруської Генпрокуратури про порушення чинного законодавства країни

Міністерство закордонних справ України засуджує заблокування силовиками білоруського опозиційного ресурсу TUT.by. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу http://Tut.by і переслідування його журналістів. #TUTBY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова», – написав Ніколнеко у Twitter.

We condemn shutting down & targeting of journalists @ Belarusian independent media outlet https://t.co/PDdGK1elIf by authorities. #TUTBY is recognized for its journalistic integrity & objective reporting. We call on Belarusian authorities to cease attacks on freedom of expression pic.twitter.com/C0l7gu5bW9 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 19, 2021

Нагадаємо, учора, 18 травня, білруські силовики провели обшуки в офісі та в журналістів опозиційного видання.

«Із ПВТ викинули Tut.by сьогоднішнім числом. Домен заблоковано. Кримінальна справа – ч. 2 ст. 243 КК (ухилення від сплати сум податків в особливо великому розмірі). «У результаті необґрунтованого використання ТОВ «Тут бай медіа» державної підтримки як резидента Парку високих технологій державі було завдано збитків в особливо великому розмірі», – повідомив співзасновник видання Кирило Волошин.

Волошин висловив обурення з приводу такого рішення. Відповідно до пояснення Міністерства інформації Республіки Білорусь, доступ до ресурсу було заблоковано на підставі повідомлення білоруської Генеральної прокуратури про порушення чинного законодавства країни.

«Генеральна прокуратура встановила численні факти порушень Закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації у низці публікацій на інтернет-ресурсі tut.by. В даних матеріалах міститься інформація від імені незареєстрованого фонду Bysol. Відповідно на інтернет-ресурсах заборонено поширення інформації від імені організацій, які не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію», – йдеться в повідомленні.