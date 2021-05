Українське МЗС засудило блокування білоруського опозиційного видання

Міністерство закордонних справ України засуджує заблокування силовиками білоруського опозиційного ресурсу TUT.by. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу http://Tut.by і переслідування його журналістів. #TUTBY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова», – написав Ніколнеко у Twitter.

We condemn shutting down & targeting of journalists @ Belarusian independent media outlet https://t.co/PDdGK1elIf by authorities. #TUTBY is recognized for its journalistic integrity & objective reporting. We call on Belarusian authorities to cease attacks on freedom of expression pic.twitter.com/C0l7gu5bW9