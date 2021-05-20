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    Виїзд із Білорусі в Україну стане платним: що відомо

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    Плата за виїзд з Білорусі вводиться у Гомельській і Гродненській областях - Виїзд із Білорусі в Україну стане платним: що відомо
    Плата за виїзд з Білорусі вводиться у Гомельській і Гродненській областях
    Фото з відкритих джерел

    При перетині білорусько-українського кордону в Гомельській області доведеться заплатити

    У Білорусі місцева влада Гомельської області з 1 червня вводить грошовий збір за виїзд з країни через білорусько-український кордон. Розмір грошового збору складе 29 білоруських рублів (більше 300 гривень). Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

    Плата за виїзд з Білорусі вводиться у Гомельській і Гродненській (на кордоні з Польщею і Литвою) областях на період з 1 червня 2021 року по 1 січня 2023 року.

    «Оплата буде здійснюватися за один транспортний засіб, який виїжджатиме з Білорусі, незалежно від кількості пасажирів у ньому. Сплата місцевого збору буде здійснюватися водієм транспортного засобу в білоруських рублях до перетину (в установі банку) або при перетині кордону (безпосередньо в пункті пропуску)», – повідомили в ДПСУ.

    Зазначається, що збір потрібно сплатити до доходів обласного бюджету за місцем розташування пункту пропуску через кордон. В іншому випадку він буде вважатися не оплаченим.

    При цьому від сплати місцевого збору звільняються:

    • водії, які прямують транзитом через Білорусь;
    • водії, які прямують на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також супроводжують померлих для поховання;
    • учасники та інваліди Другої світової війни;
    • інваліди I і II груп, а також їх супроводжуючі;
    • учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.
    • громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування в санаторно-курортні установи.

    Також зазначимо, що Білорусь не планує закривати посольства в країнах ЄС та Україні.

    Теги: прикордонники Білорусь гроші туризм Україна кордон мандрівка
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    Виїзд із Білорусі в Україну стане платним: що відомо