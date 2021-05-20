Виїзд із Білорусі в Україну стане платним: що відомо

Плата за виїзд з Білорусі вводиться у Гомельській і Гродненській областях

При перетині білорусько-українського кордону в Гомельській області доведеться заплатити

У Білорусі місцева влада Гомельської області з 1 червня вводить грошовий збір за виїзд з країни через білорусько-український кордон. Розмір грошового збору складе 29 білоруських рублів (більше 300 гривень). Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Плата за виїзд з Білорусі вводиться у Гомельській і Гродненській (на кордоні з Польщею і Литвою) областях на період з 1 червня 2021 року по 1 січня 2023 року.

«Оплата буде здійснюватися за один транспортний засіб, який виїжджатиме з Білорусі, незалежно від кількості пасажирів у ньому. Сплата місцевого збору буде здійснюватися водієм транспортного засобу в білоруських рублях до перетину (в установі банку) або при перетині кордону (безпосередньо в пункті пропуску)», – повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що збір потрібно сплатити до доходів обласного бюджету за місцем розташування пункту пропуску через кордон. В іншому випадку він буде вважатися не оплаченим.

При цьому від сплати місцевого збору звільняються:

водії, які прямують транзитом через Білорусь;

водії, які прямують на похорон членів сім'ї та близьких родичів, а також супроводжують померлих для поховання;

учасники та інваліди Другої світової війни;

інваліди I і II груп, а також їх супроводжуючі;

учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

громадяни Білорусі, які виїжджають на лікування в санаторно-курортні установи.

Також зазначимо, що Білорусь не планує закривати посольства в країнах ЄС та Україні.