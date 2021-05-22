В Україні подорожчав цукор – стала відома нова вартість

Якщо ж порівнювати із квітнем торік, ціни на цукор зросли більш як на 10 гривень

Цукор в Україні в квітні 2021-го подорожчав у роздрібній торгівлі до 25,63 грн/кг. Для порівняння, в березні ціна становила 24,38 грн/кг. Про це повідомляє «Агро Перспектива». При цьому у лютому цукром торгували по 23,13 грн.

Якщо ж порівнювати із квітнем торік, ціни на цукор зросли на 10,49 грн за кг. Тоді середня вартість становила 15,14 грн/кг.

Також в Україні середня ціна яєць становить 20,46 грн за 10 штук. У порівнянні з квітнем, вартість зменшилася на 17%.

Крім того, витрати на харчування займають 49% у споживчих витратах українців. Серед продуктів найбільшу частку займають м’ясо і м’ясопродукти, а також хліб. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України в IV кварталі 2020 року Державної служби статистики.

Нагадаємо, крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%.

Українці стають дедалі біднішими, однак, попри це, влада скорочує фінансування програми житлових субсидій. Якщо 2020 року видатки на ці пільги становили близько 37 млрд грн, то на 2021 рік заклали ще менше – 36,6 млрд. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

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