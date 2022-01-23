Лавина накрила групу туристів у Карпатах, є травмовані

Туристи відкопалися самостійно, але одна людина постраждала та потребувала транспортування

Надзвичайники отримали повідомлення «SOS» на додаток «Порятунок у горах»

У Карпатах під схилом гори Плай лавина накрила групу туристів. Про це повідомляє ДСНС України.

Так, на додаток «Порятунок у горах» 23 січня близько півдня надійшло повідомлення «SOS». На полонині Боржава поблизу смт Воловець Закарпатської області під час спуску групи туристів з 9 осіб відбулося сходження лавини, снігом частково засипало 5 осіб.

Як інформують надзвичайники, туристи відкопалися самостійно, однак одна людина постраждала та потребувала транспортування. Для допомоги потерпілим залучали 10 гірських рятувальників та 3 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що у високогір'ї Карпат місцями намело до одного метра снігу. Температура повітря там опустилася до -21 градуса. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку.

В Укргідрометцентрі попереджають, що 22 грудня на високогір'ї Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека. Через це там оголосили 3 рівень небезпечності. Людей просять утриматися від походів у горах.

Також у Карпатах знайшли чотирьох лижників, які напередодні заблукали. Чоловіки перебували в задовільному стані. Рятувальники доставили їх до села Березники Хустського району, де на них вже чекали друзі.

Напередодні на Говерлі зійшла лавина: госпіталізували жінку та дитину.

Минулого тижня рятувальники дали три надважливі поради туристам, які йдуть у гори.