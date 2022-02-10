У Краматорську згадали жертв російської агресії (відео)

Сім років тому Краматорськ обстріляли проросійські бойовики

Хвилиною мовчання вшанували мешканці Краматорська жертв ворожого обстрілу міста у 2015 році.

Як повідомляє Донеччина ТВ, понад 30 снарядів випустили бойовики 10 лютого 2015 по мирному Краматорську. Обстріл противник вів з реактивних систем залпового вогню «Смерч».

У результаті загинули 17 осіб, ще понад півсотні отримали поранення, серед них і діти.

Мітинг-реквієм з нагоди сьомої річниці трагедії відбувся на території військової частини 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Тут біля пам’ятного знаку загиблим зібралися військовослужбовці, представники влади та громадськості.

Під час заходу учасники згадали жертв терористичного акту та висловили вдячність українським захисникам, які боронять державу та захищають свій народ. Молитву за загиблих прочитав військовий капелан Василь Іванюк, після чого присутні вшанували їхню пам’ять покладанням квітів.

Напередодні бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку на школу і житловий будинок.

Окупанти запустили безпілотник із чотирма саморобними вибухівками з населеного пункту Верхньоширокинське. В результаті скидання вибухових пристроїв було пошкоджено приміщення середньої школи №19, а також житловий будинок на вулиці Молодіжній.

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