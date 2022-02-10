Російські генерали не хочуть воювати?

Судячи з новин, інтерес російської армії з приводу продовження війни проти нашої країни різко падає. Особливо на тлі одержання зброї у наших партнерів.

Цікаве звернення вийшло від генерала Івашова. Особистість досить відома у РФ. Частий коментатор на тему «як було б круто відновити Імперію». Але тут якось лячно стало. Такий собі голос армійського середовища, яке відкрито не може обговорювати рішення начальства.

Загальний тон «якщо підемо у відкриту, то нам кінець». І взагалі, Путіну настав час у відставку, оскільки він довів країну до деградації.

Це щось нове і схоже на неприкриту загрозу декому. Наприклад, на якесь легке самогубство декого, яке буде настільки переконливим, що навіть розтин не робитимуть.

Це не означає, що нічого не буде. Що в Путіна в голові важко сказати. Але я все ж таки схиляюся до легалізації ОРДЛО за прикладом Абхазії та замороження конфлікту за прикладом Придністров'я. Головне не сіпатися і по дурості не бігти приймати Мінськ у російській інтерпретації, як того вимагають від нас деякі західні партнери.