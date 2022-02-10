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    Думки вголос

    Російські генерали не хочуть воювати?

    • Тарас Загородній

      Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

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    Росіяни самі не знають, чи будуть наступати, чи лише побрязкають зброєю - Російські генерали не хочуть воювати?
    Росіяни самі не знають, чи будуть наступати, чи лише побрязкають зброєю
    фото з відкритих джерел

    Кремль зіштовхнувся з певним опором всередині власної армії

    Судячи з новин, інтерес російської армії з приводу продовження війни проти нашої країни різко падає. Особливо на тлі одержання зброї у наших партнерів.

    Цікаве звернення вийшло від генерала Івашова. Особистість досить відома у РФ. Частий коментатор на тему «як було б круто відновити Імперію». Але тут якось лячно стало. Такий собі голос армійського середовища, яке відкрито не може обговорювати рішення начальства.

    Загальний тон «якщо підемо у відкриту, то нам кінець». І взагалі, Путіну настав час у відставку, оскільки він довів країну до деградації.

    Це щось нове і схоже на неприкриту загрозу декому. Наприклад, на якесь легке самогубство декого, яке буде настільки переконливим, що навіть розтин не робитимуть.

    Це не означає, що нічого не буде. Що в Путіна в голові важко сказати. Але я все ж таки схиляюся до легалізації ОРДЛО за прикладом Абхазії та замороження конфлікту за прикладом Придністров'я. Головне не сіпатися і по дурості не бігти приймати Мінськ у російській інтерпретації, як того вимагають від нас деякі західні партнери.

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    Джерело: блог Тараса Загороднього

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін ОРДЛО
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    Російські генерали не хочуть воювати?