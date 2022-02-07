Бойовики закидали гранатами школу на Донеччині (фото)

На місці атаки події працюють військові та слідчо-оперативна група

На місці атаки події працюють військові та слідчо-оперативна група

У будівлі школи пробило дах, а осільки зараз навчальний заклад не діє, обійшлося без постраждалих

Протягом вихідних у зоні проведення Операції Об'єднаних сил бойовики бандформувань «ДНР» вісім разів обстрілювали українські позиції, внаслідок чого два українських захисники зазнали поранення, була зруйнована школа.

Так, сапери ДСНС України зі складу Об'єднаних сил розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 111 вибухонебезпечних предметів.

Що стосується ворожої активності, то всього за цей період було зафіксовано вісім обстрілів з різноманітної зброї.

Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Крім того, про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.

На Луганщині протягом вихідних порушень режиму «тиші» зафіксовано не було.

У Донецьку у п'ятницю порушень режиму «тиші» зафіксовано не було.

В суботу у бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У неділю неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

В суботу збройні формування Російської Федерації обстріляли Павлопіль, скинувши з двох безпілотників чотири гранатометні постріли, ймовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи.

Втрат серед цивільного населення немає. У той же час неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У неділю у бік Водяного окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Що стосується втрат з боку українських захисників, то в суботу внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я – задовільний.