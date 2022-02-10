Капітуляції не буде! Українці чинитимуть опір таким спробам

У суботу в Києві пройде марш Єдності за Україну

Не знаю як Ви, а я в буквальному сенсі щодня бачу твердість в прагненні чинити опір. Це вже не гарячковий ентузіазм чи раптовий порив мільйонів українців, це осмислений вибір на користь спротиву будь-яким крокам капітуляції перед Кремлем.

Мені не видаються кумедними ті, хто вперше задумався над тим, що насправді можуть втратити дім та своє стале життя, ми пройшли цими дорогами. Кожен має здійснити свій вибір, як грізно це не звучить. Саме зараз відбувається світова історія становлення України. Яка змінить її назавжди.

Тому чекаю на кожного з Вас на марші Єдності за Україну 12 лютого о 14:00 в парку Шевченка.

Будьмо разом і до перемоги!

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Мета маршу – демонстрація єдності перед спільною загрозою. Ми боротимемося за кожен клаптик нашої землі. Окупанти заплатять великою кров'ю за свою агресію.

Водночас Марш відбуватиметься за день після перемовин у Берліні в «нормандському форматі». Росія хоче визнання Україною своїх маріонеток і федералізації України шляхом надання автономії ОРДЛО. Організатори Маршу попереджають, що українці чинитимуть опір і зовнішньому ворогу, і внутрішній капітуляції. Тому Рух опору капітуляції наголошує, що краще забути про Мінські домовленості, а готувати міжнародний трибунал для Путіна.

І у випадку, якщо підсумком зустрічі у Берліні буде ухвалення капітуляційних рішень, Марш єдності за Україну розпочнеться відповідно оголошеного плану, проте його не буде завершено на Майдані Незалежності. План дій буде оголошено згодом. Марш стане початком широкого протесту. А опір капітуляції перестане бути декларативним.

Рух опору капітуляції заявляє про неприпустимість:

примусу України до прямих переговорів з так званими «ЛДНР» чи до іншої форми їхньої легалізації;

примусу до виконання умов Мінських домовленостей, нав'язаних Україні силою зброї;

надання окупованим частинам Донеччини та Луганщини «особливого статусу» в будь-якій формі.

У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією організатори наголошують на необхідності дотримання санітарних норм, використання масок та антисептику. Також всіх, хто має ознаки ГРВІ, просять залишатися вдома, поширювати інформацію про захід і готуватися до подальшої боротьби.

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Джерело: блог Станіслава Федорчука

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