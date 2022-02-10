  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    «Нормандський формат»: чого чекати від переговорів у Берліні

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Напередодні переговорів у Берліні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками ЗМІ - «Нормандський формат»: чого чекати від переговорів у Берліні
    Напередодні переговорів у Берліні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками ЗМІ

    Прямих переговорів із «представниками ОРДЛО», на яких наполягає Москва, Україна не вестиме

    Мовою оригіналу

    Сегодня украинская делегация летит в Берлин на переговоры политических советников в «Нормандском формате». Аналитики и прогнозов на эту тему много, но все это, простите, формат предположений. Кратко расскажу, что знаю про реальность, которая есть перед самым началом переговоров. Сразу предупреждаю – никаких судьбоносных документов подписывать не будут. Это полномочия не советников, а глав государств.

    Первое – четкие «красные линии» были обозначены украинской стороной еще две недели назад в Париже в том же составе. Например, прямых переговоров с «представителями ОРДЛО», на которых настаивает Москва, Украина вести не будет. Глава украинской переговорной группы Андрей Ермак говорит, что эта позиция получила поддержку Берлина и Парижа.

    Более того, глава ОП напоминает, что есть вписанные ранее в «Минские соглашения» представители территорий. Но вполне логично, что так можно называть и тех, кто выехал с оккупированных РФ территорий. И их нельзя игнорировать. Юридические трактовки большинства пунктов «минских» могут быть в достаточно широком диапазоне и именно поэтому переговоры идут так долго.

    У нашей делегации есть достаточно много вариантов движения вперед без серьезных политических уступок, которые несут риск для украинской независимости. Федерализации не будет. Приоритетные вопросы – полное прекращение огня с усилением верификации со стороны ОБСЕ. И разблокировка обмена пленными.

    Ждем новостей из Берлина. Реальных новостей. Потому что, как показал опыт последних переговоров в Париже, Кремль в процессе очень активно вбрасывает фейки для ослабления украинской позиции...

    Читайте також:

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Нормандський формат Росія Донбас Мінські угоди війна Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Тарас Загородній
    Тарас Загородній

    Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Нормандський формат»: чого чекати від переговорів у Берліні