«Нормандський формат»: чого чекати від переговорів у Берліні

Прямих переговорів із «представниками ОРДЛО», на яких наполягає Москва, Україна не вестиме

Мовою оригіналу

Сегодня украинская делегация летит в Берлин на переговоры политических советников в «Нормандском формате». Аналитики и прогнозов на эту тему много, но все это, простите, формат предположений. Кратко расскажу, что знаю про реальность, которая есть перед самым началом переговоров. Сразу предупреждаю – никаких судьбоносных документов подписывать не будут. Это полномочия не советников, а глав государств.

Первое – четкие «красные линии» были обозначены украинской стороной еще две недели назад в Париже в том же составе. Например, прямых переговоров с «представителями ОРДЛО», на которых настаивает Москва, Украина вести не будет. Глава украинской переговорной группы Андрей Ермак говорит, что эта позиция получила поддержку Берлина и Парижа.

Более того, глава ОП напоминает, что есть вписанные ранее в «Минские соглашения» представители территорий. Но вполне логично, что так можно называть и тех, кто выехал с оккупированных РФ территорий. И их нельзя игнорировать. Юридические трактовки большинства пунктов «минских» могут быть в достаточно широком диапазоне и именно поэтому переговоры идут так долго.

У нашей делегации есть достаточно много вариантов движения вперед без серьезных политических уступок, которые несут риск для украинской независимости. Федерализации не будет. Приоритетные вопросы – полное прекращение огня с усилением верификации со стороны ОБСЕ. И разблокировка обмена пленными.

Ждем новостей из Берлина. Реальных новостей. Потому что, как показал опыт последних переговоров в Париже, Кремль в процессе очень активно вбрасывает фейки для ослабления украинской позиции...

Читайте також:

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.