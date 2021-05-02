Великодня ніч в Україні минула спокійно – МВС

У ніч з 1 на 2 травня великодні богослужіння відбулися у більш ніж 13 000 церквах та храмах України

Публічний порядок забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців

Великодня ніч в Україні відбулась спокійно та без порушень. Про це повідомив Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, ідеться на порталі МВС.

«Наразі грубих порушень правопорядку та карантинних норм під час святкових служб не зафіксовано. Публічний порядок, безпеку парафіян та дотримання карантинних обмежень у Великодню ніч забезпечували понад 29 тисяч правоохоронців», – зауважив перший заступник міністра.

У ніч з 1 на 2 травня великодні богослужіння відбулися у більш ніж 13 000 церквах та храмах України.

Раніше лікар-імунолог Федір Лапій розповів, як потрібно святкувати Великдень з дотриманням правил карантину.

«Гумові рукавички та комбінезон не потрібно вдягати, але медична маска має бути при вас. Якщо вам хочеться освятити паску, робіть це на відкритому просторі. Зазвичай навколо церкви вишиковуються люди. Я б все-таки не рекомендував йти родиною, особливо брати літніх людей. Зробіть шашлики не з компанією, а в себе на дачі. Якщо ви зробите це десь за містом, це дуже гарний вибір, але маска й антисептик повинні бути», – пояснив він.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.



