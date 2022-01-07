Жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде – НАТО

Столтенберг нагадав про засади, закріплені у документах, під якими Росія теж підписалася

Односторонні вимоги Росії до НАТО не будуть взяті до уваги, якщо сама Росія не братиме до уваги вимоги Альянсу

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Про це 7 січня на пресконференції у Брюсселі після позачергової віртуальної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

«Від усіх країн-членів був твердий та єдиний сигнал, що ми повинні добросовісно брати участь у діалозі і насправді докладати усіх зусиль для забезпечення подальшої реалізації політичного курсу. Але водночас усі країни-члени озвучили дуже чіткий сигнал, що ми не підемо на компроміс щодо ключових принципів, зокрема щодо права кожної держави самостійно обирати власний шлях і механізми безпеки, частиною яких вони хочуть стати», – заявив він.

Столтенберг наголосив, що ці засади закріплені у документах, під якими Росія теж підписалася, починаючи від Гельсінського заключного акту 1975 року.

«Не існує жодної можливості, що НАТО може піти на компроміс щодо права кожної країни обирати власний шлях. І це дуже чітко було сьогодні заявлено союзниками», – сказав генсек Альянсу.

Крім того, Столтенберг висловив незгоду, якщо будуть враховуватися лише односторонні вимоги Росії до НАТО, а сама Росія не братиме до уваги вимоги НАТО.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нарощування російських військ довкола України. За його словами, сьогодні існує ризик початку нової війни в Європі.

Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

Напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї

Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні».

Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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