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    Жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде – НАТО

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    Столтенберг нагадав про засади, закріплені у документах, під якими Росія теж підписалася - Жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде – НАТО
    Столтенберг нагадав про засади, закріплені у документах, під якими Росія теж підписалася
    фото з відкритих джерел

    Односторонні вимоги Росії до НАТО не будуть взяті до уваги, якщо сама Росія не братиме до уваги вимоги Альянсу

    Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Про це 7 січня на пресконференції у Брюсселі після позачергової віртуальної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

    «Від усіх країн-членів був твердий та єдиний сигнал, що ми повинні добросовісно брати участь у діалозі і насправді докладати усіх зусиль для забезпечення подальшої реалізації політичного курсу. Але водночас усі країни-члени озвучили дуже чіткий сигнал, що ми не підемо на компроміс щодо ключових принципів, зокрема щодо права кожної держави самостійно обирати власний шлях і механізми безпеки, частиною яких вони хочуть стати», – заявив він.

    Столтенберг наголосив, що ці засади закріплені у документах, під якими Росія теж підписалася, починаючи від Гельсінського заключного акту 1975 року.

    «Не існує жодної можливості, що НАТО може піти на компроміс щодо права кожної країни обирати власний шлях. І це дуже чітко було сьогодні заявлено союзниками», – сказав генсек Альянсу.

    Крім того, Столтенберг висловив незгоду, якщо будуть враховуватися лише односторонні вимоги Росії до НАТО, а сама Росія не братиме до уваги вимоги НАТО.

    Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нарощування російських військ довкола України. За його словами, сьогодні існує ризик початку нової війни в Європі.

    Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

    Напередодні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї

    Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

    Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні».

    Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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    Теги: Росія НАТО Єнс Столтенберг
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    Жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде – НАТО