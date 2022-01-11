Конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає

«Путін повинен зрозуміти, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії й не допустить відмови від членства в НАТО України», – сказав конгресмен

Американські конгресмени від Республіканської партії зареєстрували законопроєкт, який оголосить Україну «країною НАТО+» і полегшить надання збройної та безпекової допомоги в разі військової агресії. Про це пише «Голос Америки» з посиланням на коментар ініціатора законопроєкту, члена комітету Палати представників з міжнародних справ Майкла Маккола

«У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили. Володимир Путін повинен зрозуміти, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії й не допустить відмови від членства в НАТО України та інших союзників і партнерів у Центральній та Східній Європі», – сказав конгресмен.

Автори законопроєкту стверджують, що визнання за Україною статусу «країни НАТО+» уможливить швидке ухвалення рішень про надання та продаж американських оборонних товарів та послуг.

Зокрема, за словами співавтора законопроєкту Майка Роджерса, ця норма стосується надання протикорабельних та протиповітряних засобів оборони.

Крім того, цим законопроєктом пропонують створити механізм швидкого запровадження санкцій проти «Північного потоку-2» у разі повномасштабного вторгнення Росії до України. Автори законопроєкту переконані, що таким чином назавжди заблокують його введення в експлуатацію.

Також, у разі ухвалення, США зобов’язані розглянути й проголосувати питання, чи надати Росії статус країни-спонсорки міжнародного тероризму.

Як відомо, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.