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    Закликаємо Росію до деескалації – Столтенберг

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    Європейські лідери закликали Росію до деескалації - Закликаємо Росію до деескалації – Столтенберг
    Європейські лідери закликали Росію до деескалації
    фото з відкритих джерел

    Генсек НАТО обговорив з європейськими лідерами нарощення російських сил біля України

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї. Про це Столтенберг повідомив у Twitter.

    «Поговорив із президентом Нііністе про безпекову ситуацію в Європі та нарощення російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації», - йдеться в повідомленні.

    Також з главою шведського уряду Магдаленою Андерссон Столтенберг обговорив нарощування російської армії в Україні та навколо неї та європейську безпеку.

    Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

    Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні»

    Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі НАТО війна Путін українці Україна Єнс Столтенберг
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    Закликаємо Росію до деескалації – Столтенберг