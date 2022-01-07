Закликаємо Росію до деескалації – Столтенберг

Генсек НАТО обговорив з європейськими лідерами нарощення російських сил біля України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Фінляндії Саулі Нііністе та прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон нарощення російських сил в Україні та навколо неї. Про це Столтенберг повідомив у Twitter.

«Поговорив із президентом Нііністе про безпекову ситуацію в Європі та нарощення російських сил в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації», - йдеться в повідомленні.

Також з главою шведського уряду Магдаленою Андерссон Столтенберг обговорив нарощування російської армії в Україні та навколо неї та європейську безпеку.

Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

Нагадаємо, 9 січня українці по всьому світу проведуть глобальну акцію «Скажи Путіну Ні»

Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.