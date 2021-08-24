Українські громади у всіх куточках світу розгорнули 30-метрові стяги (відео)

Вітання з Днем Незалежності від українців зі всього світу

Українські громади з кожного куточка світу розгорнули 30-метрові стяги і привітали Україну з Днем Прапора. Відео Highlander Freeman оприлюднили у Facebook-спільноті Український контент.

Синьо-жовтий прапор замайорів у Європі, Північній Америці, Африці та Азії.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності –30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.



Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді візьмуть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

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