  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Українські громади у всіх куточках світу розгорнули 30-метрові стяги (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Прапори України замайоріли у Європі, Північній Америці, Африці та Азії - Українські громади у всіх куточках світу розгорнули 30-метрові стяги (відео)
    Прапори України замайоріли у Європі, Північній Америці, Африці та Азії
    Скріншот із відео

    Вітання з Днем Незалежності від українців зі всього світу

    Українські громади з кожного куточка світу розгорнули 30-метрові стяги і привітали Україну з Днем Прапора. Відео Highlander Freeman оприлюднили у Facebook-спільноті Український контент.

    Синьо-жовтий прапор замайорів у Європі, Північній Америці, Африці та Азії.

    Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності –30-ту річницю ухвалення парламентом Акту проголошення незалежності України.

    Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі. У параді візьмуть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Читайте також:
    Теги: прапор День Незалежності парад Україна озброєння час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські громади у всіх куточках світу розгорнули 30-метрові стяги (відео)