«Кролик» з прапором розповів про погрози після скандального концерту на День Незалежності



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«Кролик» з прапором розповів про погрози після скандального концерту на День Незалежності

Учасник шоу-балету Сердючки зазначив, що сприймає хвилю хейтерства з певною іронією

Після скандального концерту на День Незалежності в Києві один з учасників виступу поскаржився на погрози, які йому стали надходити в соціальній мережі.

Про це розповів 17-річний учасник групи Serduchka band Дмитро Волканов, який в костюмі кролика з прапором України стояв на даху «вагона метро» на Софійській площі під час шоу.

Хлопець записав відеозвернення у своєму Instagram і розкритикував хейтерів в інтернеті.

На думку юного артиста з Бердянська з групи відомого співака Андрія Данилка (сценічний псевдонім Вєрка Сердючка), всі закиди абсолютно безпідставні, а пишуть їх «люди без мізків».

«Боже, хлопці! Що зараз коїться в Facebook?! Мені пишуть, що мене треба розстрілювати, що я танцював на кістках. Це просто капець!» - обурюється Дмитро.

Учасник шоу-балету Сердючки зазначив, що сприймає хвилю хейтерства з певною іронією.

«Ну, мені-то добре, я на свій рахунок нічого, крім грошей не беру. Але, у людей просто немає мізків!» - заявив Волканов.

На концерті, приуроченому Дню Незалежності 24 серпня, група Сердючки виконувала попурі на різноманітні хіти.

Концерт «Пісенна історія сучасної України» відбувся в межах заходів святкування 29-го Дня незалежності. На ньому пісню «Вахтерам» гурту «Бумбокс» виконали «Время и Стекло», а «Там, де нас нема» «Океану Ельзи» — хор і Вєрка Сердючка. Пісні гурту «Тартак» «Понад хмарами» і «Ні, я не ту кохав» виконали Ніна Матвієнко і Потап із Павлом Зібровим відповідно.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території.

Під час дійства десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.