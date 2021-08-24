У Києві під час репетиції параду військовослужбовець освідчився коханій (відео)

Двоє військовослужбовців заручилися на репетиції параду до Дня Незалежності

Військовий зробив зворушливу пропозицію руки та серця своїй дівчині-колезі прямо під час репетиції параду до Дня Незалежності на Хрещатику. Відео з романтичним моментом оприлюднив на сторінці у Facebook користувач Богдан Бондарь.

Святкування 30-річчя Незалежності України запам'ятається цій закоханій парі військовослужбовців точно на все життя.

Як видно на відео, військовий підійшов до своєї дівчини з букетом квітів та освідчився їй у коханні прямо під час репетиції святкового параду. У цей момент разом із ним на коліно встали ще двоє військовослужбовців та підняли шаблі догори.

Щаслива дівчина відповіла коханому «так».

Зворушливу подію у житті закоханих підтримали оплесками очевидці. «Вітаємо!», – вигукували вони.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Хрещатик та площі Майдан Незалежності проходять останні приготування до параду військ до Дня Незалежності України.

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