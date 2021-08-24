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    У Києві під час репетиції параду військовослужбовець освідчився коханій (відео)

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    Обраниця &ndash; теж військова - У Києві під час репетиції параду військовослужбовець освідчився коханій (відео)
    Обраниця – теж військова
    Скріншот із відео

    Двоє військовослужбовців заручилися на репетиції параду до Дня Незалежності

    Військовий зробив зворушливу пропозицію руки та серця своїй дівчині-колезі прямо під час репетиції параду до Дня Незалежності на Хрещатику. Відео з романтичним моментом оприлюднив на сторінці у Facebook користувач Богдан Бондарь.

    Святкування 30-річчя Незалежності України запам'ятається цій закоханій парі військовослужбовців точно на все життя.

    Як видно на відео, військовий підійшов до своєї дівчини з букетом квітів та освідчився їй у коханні прямо під час репетиції святкового параду. У цей момент разом із ним на коліно встали ще двоє військовослужбовців та підняли шаблі догори.

    Щаслива дівчина відповіла коханому «так».

    Зворушливу подію у житті закоханих підтримали оплесками очевидці. «Вітаємо!», – вигукували вони.

    Нагадаємо, у Києві на вулиці Хрещатик та площі Майдан Незалежності проходять останні приготування до параду військ до Дня Незалежності України.

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    Теги: Київ парад
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    У Києві під час репетиції параду військовослужбовець освідчився коханій (відео)