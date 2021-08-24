У Києві під час репетиції параду військовослужбовець освідчився коханій (відео)
Двоє військовослужбовців заручилися на репетиції параду до Дня Незалежності
Військовий зробив зворушливу пропозицію руки та серця своїй дівчині-колезі прямо під час репетиції параду до Дня Незалежності на Хрещатику. Відео з романтичним моментом оприлюднив на сторінці у Facebook користувач Богдан Бондарь.
Святкування 30-річчя Незалежності України запам'ятається цій закоханій парі військовослужбовців точно на все життя.
Як видно на відео, військовий підійшов до своєї дівчини з букетом квітів та освідчився їй у коханні прямо під час репетиції святкового параду. У цей момент разом із ним на коліно встали ще двоє військовослужбовців та підняли шаблі догори.
Щаслива дівчина відповіла коханому «так».
Зворушливу подію у житті закоханих підтримали оплесками очевидці. «Вітаємо!», – вигукували вони.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Хрещатик та площі Майдан Незалежності проходять останні приготування до параду військ до Дня Незалежності України.