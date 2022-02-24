Українські військові: Ми закриємо це питання раз і назавжди. До нас більше ніхто не сунеться

Надихаюче відео з Донбасу

Українські військові дають відсіч загарбницьким військам на всій лінії фронту.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що бліцкриг росіян у перший день агресії не вдався. Про це написав у Facebook.

«Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених. Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам, які боронять нашу землю від російського окупанта. Також він звернувся до іноземних партнерів: Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.