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    Українські військові: Ми закриємо це питання раз і назавжди. До нас більше ніхто не сунеться

    Українські військові на Донбасі - Українські військові: Ми закриємо це питання раз і назавжди. До нас більше ніхто не сунеться
    Українські військові на Донбасі

    Надихаюче відео з Донбасу

    Українські військові дають відсіч загарбницьким військам на всій лінії фронту.

    Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що бліцкриг росіян у перший день агресії не вдався. Про це написав у Facebook.

    «Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених. Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!», – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

    Залужний подякував генералам, офіцерам, сержантам і солдатам, які боронять нашу землю від російського окупанта. Також він звернувся до іноземних партнерів: Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss.

    Теги: ЗСУ війна військові
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    Українські військові: Ми закриємо це питання раз і назавжди. До нас більше ніхто не сунеться