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    Українських бійців інформаційного фронту привітали зі святом (відео)

    Кирило Тимошенко записав відео на фоні пошкодженої столичної телевежі - Українських бійців інформаційного фронту привітали зі святом (відео)
    Кирило Тимошенко записав відео на фоні пошкодженої столичної телевежі
    скріншот з відео

    Триває 83-й день повномасштабної війни

    17 травня – день бійців інформаційного фронту – Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства.

    «Як вистояла Київська телевежа після обстрілів 1 березня і мовлення було швидко відновлене, так стоїте ви всі вже майже три місяці. Дякую кожному, хто, іноді з ризиком для власного життя, забезпечує лунання голосу правди», – привітав усіх причетних зі святом заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    Символічно, що він записав відео на фоні пошкодженої столичної телевежі.

    Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземних журналістів, які працювали на замовлення країни-агресорки.

    Зазначається, що ці представники іноземних засобів масової інформації готували матеріали для кремлівських пропагандистів, а також публікували дезінформацію з фронтів. Їм заборонено в’їзд до України терміном на три роки.

    Теги: росія окупанти війна Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Українських бійців інформаційного фронту привітали зі святом (відео)