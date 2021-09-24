Українських дітей стали вчити математики через TikTok

Математика – важливий предмет. Дуже добре, коли вдається заохотити дітей до його вивчення

В одній зі шкіл на Волині проходить цікавий експеримент. Місцевий педагог пробує знайти підхід до дітей через популярну соцмережу

Вчителька з Нововолинська Наталія Венгрин з початку літа записує відеоуроки з математики та викладає їх у TikTok.

Наталія Венгрин викладає математику у середніх і старших класах вже 27 років. Каже: ідея створити відеоуроки виникла кілька років тому.

Відеоуроки вчителька записує та монтує сама. «Я придбала дошку, зелену, розкреслену, докупила штатив і таким чином я проводила урок», – розповіла Наталія Венгрин. «Математика – це своєрідний фітнес для мозку. Треба займатися для того, щоб мати гарний інтелектуальний вигляд», – розповіла педагогиня.

За цей час педагогиня опублікувала понад сто відео, – розповіла журналістам Наталія Венгрин.

Нагадаємо, у Дніпрі через погрози у TikTok та підозрілого чоловіка з дробовиком, у школі №136 чергує поліція. Зазначається, що невідомий викладав у соцмережі відео з погрозами на кшталт: «Сьогодні ваш останній день».