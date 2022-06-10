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    Український артист влаштував концерт за 7 км від окупованого Донецька (відео)

    Артист виклався на повну, аби підняти бойовий дух наших солдат - Український артист влаштував концерт за 7 км від окупованого Донецька (відео)
    Артист виклався на повну, аби підняти бойовий дух наших солдат
    скріншот з відео

    Наші захисники отримали можливість відволіктися від війни

    Актор та телеведучий Анатолій Гнатюк відвідав наших воїнів під Донецьком. Він підтримав бійців концертом, на відео потрапив фрагмент виступу, де він співає легендарну «Смереку».

    «Смерека під Донецьком. Отже і в Донецьку буде! Слава Україні! Слава ЗСУ!», – впевнений Анатолій Гнатюк.

    Варто відзначити, що глядачі вдячно аплодували артисту за можливість відволіктися від війни.

    Нагадаємо, міністерство оборони поширило відео, на якому військовослужбовець повітряного командування «Захід» грає на флейті класичну «Мелодію» Мирослава Скорика.

    Солдата звуть Олександр, нині він виконує завдання за призначенням в одному із підрозділів ЗСУ.

    Читайте також: Анатолій Гнатюк: Коли це артисти були поза політикою? Не брешіть, панове!
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донецьк Україна артист окупація концерт #stoprussia
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    Український артист влаштував концерт за 7 км від окупованого Донецька (відео)