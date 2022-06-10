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    Новини

    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)

    Гуркіт вибухів у Авдіївці чутно постійно - Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    Гуркіт вибухів у Авдіївці чутно постійно
    фото: Нацполіція

    Головне завдання поліцейських у Авдіївці – допомогти людям, які ще залишилися у місті

    До початку повномасштабного вторгнення Росії у Авдіївці на Донеччини проживало понад 20 тис. осіб, зараз у місті залишається всього близько 3 тис. жителів. Про це йдеться у репортажі пресслужби Нацполіції.

    Поліцейські, об’їжджаючи місто, часто виявляють і рятують стікаючих кров’ю цивільних жителів.

    Як розповів начальник сектору превенції відділення поліції №1 (Авдіївка) Роман Дводненко, упродовж дня поліцейські доставляли до лікарні «трьохсотих» цивільних, яких знайшли на вулицях. Люди потрапляють під обстріл, коли йдуть за водою, у пошуках їжі. Також гинуть під завалами своїх будинків, на городах.

    «Під ранок надійшов виклик – у літнього чоловіка передінсультний стан. Довелося на руках зносити постраждалого з 4 поверху, привезли до медиків. Поліція в першу чергу надає допомогу людям. По бомбосховищах розвозимо гуманітарну допомогу, питаємо людей про їх нагальні потреби. Частим проханням є привезти ліки», – розповів Дводненко.

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    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)
    фото: Нацполіція

    Під час роботи поліцейські вже неодноразово потрапляли під ворожий обстріл. Росіяни б’ють по місту зі всіх видів зброї, від мінометів до важкої вогнеметної системи «Буратіно» та авіабомб. Місцеві жителі показують велику тополю, наскрізь пробиту «Градом».

    Авдіївці гуртуються, разом готують їжу на вогнищах біля під’їздів, допомагають один одному – принести дрова, воду. Найбільше людей лякає тиша. Побут поліцейських не надто відрізняється від побуту решти жителів міста: вони самі готують собі їжу, коли є вільна хвилина.

    Воєнні злочини Росії документує оперуповноважений сектору кримінальної поліції Дмитро Журавльов. Коли він з колегами прибуває на місце обстрілу, будівля, точніше те, що від неї залишилося, ще димить.

    «Складніше за все бачити понівечені тіла дітей», – каже правоохоронець.

    У репортажі зазначається, що нещодавно росіяни накрили Авдіївку снарядами зі шрапнеллю. Металеві дротики, якими начинені боєприпаси, пронизують все живе та пробивають колеса автомобілів. Це «сміття» комунальники героїчно прибирають з вулиць.

    Нагадаємо, Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація повідомила, що у місті ворог застосовує новий вид тероризму: дзвонить із невідомого номера та питає, чи багато людей живуть ще в будинку, а потім його обстрілює з артилерії.

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    Теги: росія окупанти війна Авдіївка Україна окупація #stoprussia
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    Руїни та гуркіт боїв: як живуть у розтерзаній війною в Авдіївці (фото, відео)