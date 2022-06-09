Український воїн чуттєво виконав на флейті відому мелодію (відео)

Військовослужбовець навіть на службі знаходить час на музичні вправи

Міністерство оборони поширило відео, на якому військовослужбовець повітряного командування «Захід» грає на флейті класичну «Мелодію» Мирослава Скорика.

Солдата звуть Олександр, нині він виконує завдання за призначенням в одному із підрозділів ЗСУ.

«Позаду – навчання у Волинському державному училищі культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, диплом бакалавра зі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, а також вчителювання у музичній школі Люблинця.

За плечима Олександра є невеликий військовий досвід, адже він проходив строкову службу у Національній гвардії України. Отримавши повістку, без вагань прийшов до війська», – повідомили у відомстві.

Час від часу Олександр згадує своє цивільне життя, як грав на флейті та як викладав музику діткам в музичній школі.

«Музика – це дихання душі. Музика здатна змінити настрій, викликати спогади. Як працював в школі мистецтв, більше грав, і на концертах виступав. Зараз не часто вдається грати. Дома мене дуже любить слухати синочок. Останнім часом дуже подобається ніжна, гарна музика для душі. Найулюбленіша композиція – це «Одинокий пастух» Джеймса Ласта. Як її граєш, вона заспокоює, лікує. Для мене це музика, від якої співає душа. Ще подобається Мелодія з фільму «Титанік». А також люблю грати «Мелодію» Мирослава Скорика, яка звучить на відео», – розповідає військовий.

Нагадаємо, ведуча Леся Нікітюк спільно з легендою української естради, композитором, виконавцем і народним артистом України Степаном Гігою випустила гумористичну пісню «Цей сон».

В ній йдеться про недалеке майбутнє Росії: Україна вернула кордон, за Уралом панує Китай, а Курили – японський то край.