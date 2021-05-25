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    Переможець «Євробачення» отримав результати тесту на наркотики

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    У вокаліста M&aring;neskin Даміано Давида слідів наркотиків в організмі не виявили - Переможець «Євробачення» отримав результати тесту на наркотики

    У вокаліста Måneskin Даміано Давида слідів наркотиків в організмі не виявили

    Даміано Давид добровільно здав тест на наркотики

    Слідів наркотиків в організмі вокаліста італійської групи Måneskin, яка перемогла на «Євробаченні, не виявили.

    Про це йдеться в заяві Європейської мовної спілки, яка організовує «Євробачення».

    Даміано Давид добровільно здав тест на наркотики і він показав негативний результат. Також мовник за запитом італійської делегації провів ретельний аналіз всіх наявних відеозаписів.

    «У «Зеленій кімнаті» не було вживання наркотиків і ми вважаємо це питання закритим. Ми стурбовані тим, що неточні припущення, затьмарили дух конкурсу і вплинули на групу», – сказано в заяві.

    Раніше стало відомо, що переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому. Звинувачення базувалися на відео, на якому Даміано нахиляється до столу, в чому багато хто побачив вживання кокаїну. Організатори «Євробачення» такі чутки щодо відеозапису назвали спекуляціями.

    Зазначимо, що вокаліст італійського гурту Даміано Давид назвав Україну найкращим суперником в цьому році.

    Також Måneskin під час репетиції до гранд-фіналу емоційно станцювали під пісню Shum українського гурту Go_A.

    Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

    Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

    Зауважимо, переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому.

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    Теги: Євробачення музика наркотики
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    Переможець «Євробачення» отримав результати тесту на наркотики