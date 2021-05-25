Переможець «Євробачення» отримав результати тесту на наркотики

У вокаліста Måneskin Даміано Давида слідів наркотиків в організмі не виявили

Даміано Давид добровільно здав тест на наркотики

Слідів наркотиків в організмі вокаліста італійської групи Måneskin, яка перемогла на «Євробаченні, не виявили.

Про це йдеться в заяві Європейської мовної спілки, яка організовує «Євробачення».

Даміано Давид добровільно здав тест на наркотики і він показав негативний результат. Також мовник за запитом італійської делегації провів ретельний аналіз всіх наявних відеозаписів.

«У «Зеленій кімнаті» не було вживання наркотиків і ми вважаємо це питання закритим. Ми стурбовані тим, що неточні припущення, затьмарили дух конкурсу і вплинули на групу», – сказано в заяві.

Раніше стало відомо, що переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому. Звинувачення базувалися на відео, на якому Даміано нахиляється до столу, в чому багато хто побачив вживання кокаїну. Організатори «Євробачення» такі чутки щодо відеозапису назвали спекуляціями.

Зазначимо, що вокаліст італійського гурту Даміано Давид назвав Україну найкращим суперником в цьому році.

Також Måneskin під час репетиції до гранд-фіналу емоційно станцювали під пісню Shum українського гурту Go_A.

Як відомо, у суботу, 22 травня в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

Зауважимо, переможець «Євробачення» пройде наркотест щойно повернеться додому.