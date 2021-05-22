Народний «Шум» – яке автентичне звучання пісні цьогорічних учасників «Євробачення»

На конкурсі не можна виконувати народних пісень, тому гурт Go_A змінив повністю текст

Українці активно поширюють у соцмережах відео із автентичним звучанням пісні «А в нашого шума», яку цьогоріч на пісенному конкурсі «Євробачення» виконає гурт Go_A.

У ролику спільноти «Баба Єлька» українську народну веснянку виконує 82-річна Настя Зеленько із села Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області.

Нагадаємо, за правилами «Євробачення», на конкурсі не можна виконувати народних пісень. Тому гурт Go_A змінив повністю текст пісні, за основу взяв веснянки, які звучали на території України в різних регіонах. Тепер замість «сію, вію конопелечки» Катерина Павленко співає «сію, сію конопелечки». Вона сказала, що конопля раніше була дуже важлива аграрна культура, яку використовували для виготовлення одягу та вироблення олії.

Фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбудеться в нідерландському Роттердамі 22 травня, можна буде подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

Крім того, фінал «Євробачення» транслюватимуть на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці «Євробачення».

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.