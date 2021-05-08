На трасі Одеса-Рені згорів ущент елітний Lexus ES 250: є постраждалі

Травми отримала 30-річна жінка

У п’ятницю, 7 травня, на автодорозі Одеса-Рені згорів елітний автомобіль. Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Відомо, що інцидент стався поблизу села Холмське, що на Одещині.

Під час руху в автівки Lexus ES 250 тріснуло переднє колесо. Водій втратив керування над транспортним засобом та влетів у відбійник.

Унаслідок удару автомобіль загорівся. Загасити його не вдалося, Lexus вигорів ущент. На щастя, водій та пасажири зуміли вчасно вийти з охопленої вогнем машини.

Травми отримала 30-річна жінка. Медики діагностували в неї забій грудної клітини, а також переломи тазу та гомілки. Наразі триває слідство.