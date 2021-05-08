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    На трасі Одеса-Рені згорів ущент елітний Lexus ES 250: є постраждалі

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    На трасі Одеса-Рені згорів ущент елітний Lexus ES 250: є постраждалі

    Травми отримала 30-річна жінка

    У п’ятницю, 7 травня, на автодорозі Одеса-Рені згорів елітний автомобіль. Про це інформує пресслужба Національної поліції.

    Відомо, що інцидент стався поблизу села Холмське, що на Одещині.

    Під час руху в автівки Lexus ES 250 тріснуло переднє колесо. Водій втратив керування над транспортним засобом та влетів у відбійник.

    Унаслідок удару автомобіль загорівся. Загасити його не вдалося, Lexus вигорів ущент. На щастя, водій та пасажири зуміли вчасно вийти з охопленої вогнем машини.

    Травми отримала 30-річна жінка. Медики діагностували в неї забій грудної клітини, а також переломи тазу та гомілки. Наразі триває слідство.

    Теги: водій автомобіль жінка
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