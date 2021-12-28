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    У Криму море забарвилося у жовтий колір (відео)

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    Експерти заспокоюють місцевих жителів, що боятися такого явища не варто - У Криму море забарвилося у жовтий колір (відео)
    Експерти заспокоюють місцевих жителів, що боятися такого явища не варто
    фото скріншот відео

    Шторм піднімає із дна моря пісок, який не встигає осідати

    В окупованій Євпаторії Чорне море несподівано забарвилося в жовтий колір. Це сталося через шторм, який піднімає з дна пісок, і він не встигає осідати. При цьому пісок забарвлює хвилі в яскраво-золотистий колір. Про це йдеться в сюжеті місцевого «7 Каналу».

    Цікаво, що після того, як відео з жовтим морем з'явилося в мережі, жителі окупованого Криму почали панікувати. Деякі зробили висновки, що це екологічна катастрофа, а інші звинуватили автора відео у відеомонтажі.

    Експерти кажуть, що боятися такого явища не варто. Море набуває свого природного кольору менше, ніж через годину після шторму.

    Тим часом, в Одесі на морі можна спостерігати рідкісне природне явище.

    Нещодавно в Одесі на головному пляжі в Аркадії серфінгісти декілька днів поспіль ловили хвилі. У місті була дуже сприятлива погода для серфінгу – вітряна і одночасно тепла.

    До слова, у жовтні одеський порт заполонила величезна кількість медуз. Вони вкрили поверхню моря щільним шаром.

    Раніше повідомлялося, що окупований Крим засипало снігом.

    Теги: Крим Чорне море катастрофа шторм море
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    У Криму море забарвилося у жовтий колір (відео)