У Криму море забарвилося у жовтий колір (відео)

Шторм піднімає із дна моря пісок, який не встигає осідати

В окупованій Євпаторії Чорне море несподівано забарвилося в жовтий колір. Це сталося через шторм, який піднімає з дна пісок, і він не встигає осідати. При цьому пісок забарвлює хвилі в яскраво-золотистий колір. Про це йдеться в сюжеті місцевого «7 Каналу».

Цікаво, що після того, як відео з жовтим морем з'явилося в мережі, жителі окупованого Криму почали панікувати. Деякі зробили висновки, що це екологічна катастрофа, а інші звинуватили автора відео у відеомонтажі.

Експерти кажуть, що боятися такого явища не варто. Море набуває свого природного кольору менше, ніж через годину після шторму.

Тим часом, в Одесі на морі можна спостерігати рідкісне природне явище.

Нещодавно в Одесі на головному пляжі в Аркадії серфінгісти декілька днів поспіль ловили хвилі. У місті була дуже сприятлива погода для серфінгу – вітряна і одночасно тепла.

До слова, у жовтні одеський порт заполонила величезна кількість медуз. Вони вкрили поверхню моря щільним шаром.

Раніше повідомлялося, що окупований Крим засипало снігом.