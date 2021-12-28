Як росіяни обживають анексований Крим (відео)

За різними оцінками, з 2014 року на анексований півострів переїхало від 600 до 800 тисяч росіян

Росіяни обживають український Крим? На півострові говорять про тенденцію віддавати пріоритет перед місцевими жителями тим, хто переїхав. Навіть деякі проросійські кримчани вважають, що Росія «виявилася для них мачухою».

У Кримській правозахисній групі зазначають, що у кримчан відбирають власність, особливо якщо вона має комерційне значення, і через різні схеми вона переходить до представників Російської Федерації.

Опитані кримчани розповіли, що відчувають на собі наслідки перенаселення Криму: черги до дитячих садків, перевантажених комунальних мереж, суттєве зростання кількості машин.

Дослідити демографічний склад населення Криму складно, наголошують українські правоохоронці. За різними оцінками, з 2014 року на півострів переїхало від 600 до 800 тисяч росіян.

Джерело: Крим.Реалії