Дворічна дівчинка увійшла до клубу людей з високим IQ. Її знання вражають

Кеші Квест із посвідченням членкині Mensa, найстарішої та найбільшої у світі організації для людей із високим рівнем IQ

Дівчинка набрала 146 балів на тесті IQ – це більше, ніж у 98% американців

Дворічна жителька американського міста Лос-Анджелес Кеші Квест стала членкинею організації Mensa, яка об’єднує людей із найвищим коефіцієнтом інтелекту (IQ) у світі. У Кеші в півтора року IQ-тест показав 146 балів.

Про це батьки дівчинки розповіли місцевому телеканалу Fox 11, афілійованому з Fox News.

За словами матері Кеші, Сукхіт Атваль, вона з чоловіком помітила здатність доньки легко запам’ятовувати речі. Коли Кеші виповнилося півтора року, вона вже знала всю абетку, вміла рахувати, знала назви кольорів і фігур.

Тоді батьки повели Кеші до психолога, який провів із нею IQ-тест. Дівчинка набрала 146 балів – це більше, ніж у 98% американців. Саме це й стало підставою для Mensa надати їй членство, розповідає Сукхіт CNN.

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Кеші тепер знає напам’ять усі 50 штатів США і вміє їх показувати на мапі, розрізняє елементи періодичної таблиці Менделєєва, вивчила понад 50 знаків мови жестів (якою вміє рахувати до 100). А ще – розмовляє реченнями й вчить іспанську.

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Батьки кажуть, що розуміють, наскільки їхня донька юна, тому запевняють: жодним чином не тиснуть на неї, а темп навчання задає сама Кеші.

«Вона ось прокидається в суботу й каже: «Хочу вчити елементи» або «Хочу вчити штати». Тож, що б вона не хотіла вчити, ми лише намагаємось їй у цьому допомогти», – розповідає телеканалу ABC 7 батько Кеші Девон Квест.

Організація Mensa була заснована в 1946 році. Це найстаріша та найбільша організація, що об'єднує людей із найвищим рівнем коефіцієнту інтелекту у світі: вона налічує приблизно 145 тисяч людей у 100 країнах світу.

На сьогодні Кеші є наймолодшою членкинею Mensa у США. А взагалі наймолодшим в історії об'єднання став дворічний британець Адам Кірбі: він отримав 141 бал на IQ-тесті й вступив до британської Mensa у віці двох років і чотирьох місяців.

Джерело: Громадське