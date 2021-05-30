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    Опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

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    &laquo;У нас є глибокі побоювання за&nbsp;стан здоров&rsquo;я Романа&raquo; &ndash; батько журналіста - Опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

    «У нас є глибокі побоювання за стан здоров’я Романа» – батько журналіста

    Фото з відкритих джерел

    Батько журналіста сумнівається в тому, що його син «бадьорий і веселий»

    Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ, де знаходиться і його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська.

    Про це повідомляє BBC з посиланням на батька Романа, Дмитра Протасевича.

    Дмитро Протасевич сумнівається в тому, що його син «бадьорий і веселий», як Роман сказав своєму адвокатові на першій зустрічі у четвер.

    Також батьки Романа впевнені, що силовики били їх сина після затримання.

    Сім’я Протасевича дізналася, що їх син знаходиться в мінському СІЗО КДБ в п’ятницю, коли сестрі Романа вдалося передати в ізолятор передачу.

    «Ми не знали, де він знаходиться, поки донька не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло, де (він знаходиться). Вона передала те, що там дозволено – предмети особистої гігієни... Він книгу просив через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена.

    У нас є глибокі побоювання за стан здоров’я Романа після відео, яке з’явилося. Знаючи його і знаючи ті методи, які застосовуються в СІЗО КДБ», – розповів батько журналіста.

    Адвокат Інеса Оленська змогла знайти Романа Протасевича лише через два дні після того, як 25 травня у СІЗО-1, де він перебував після затримання, їй спочатку виписали пропуск, але потім його скасували і сказали, що його там немає. Ймовірно, саме тоді його і перевели до СІЗО КДБ, але ніхто, крім слідчих, про це не знав.

    Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

    Затриману разом з білоруським журналістом Романом Протасевичем його дівчину Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Теги: Білорусь СІЗО адвокат КДБ батьки Роман Протасевич
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    Опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ