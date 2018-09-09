  1. Головна
  2. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Відео моменту аварії кортежу президента Молдови

    • Розсилка
    Відео моменту аварії кортежу президента Молдови

    Додона привезли в лікарню разом з його матір'ю

    Муніципальний радник від Партії соціалістів Молдови Микита Цуркан опублікував на своїй сторінці в Facebook запис з відеореєстратора однієї з машин кортежу президента цієї країни, що потрапили в аварію. Про це повідомляє NewsMaker.

    На кадрах видно, як вантажівка злітає зі своєї смуги дороги і врізається у машину з кортежу. Потім у вантажівку врізається другий автомобіль кортежу. 

    Цуркан сумнівається, що зіткнення було випадковим.

    У лікарні швидкої допомоги виданню Ziarul de Garda підтвердили, що Додона привезли в лікарню разом з його матір'ю, Галиною Додон.

    Як розповів Publika TV глава державної служби захисту і охорони Анатол Горя, президент перебуває в нормальному стані. Разом з ним до лікарні також привезли двох співробітників служби охорони. Всім надана перша медична допомога.

    Зазначимо, це не перший інцидент із сателітом Москви, що стався останніми днями.

    Нагадаємо, так званий прем'єр-міністр невизнаної республіки Абхазії Геннадій Гагулія загинув у суботу в результаті ДТП в Гудаутському районі.

    Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко

    Читайте також
    ДТП дороги Молдова автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ