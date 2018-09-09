Відео моменту аварії кортежу президента Молдови



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Додона привезли в лікарню разом з його матір'ю

Муніципальний радник від Партії соціалістів Молдови Микита Цуркан опублікував на своїй сторінці в Facebook запис з відеореєстратора однієї з машин кортежу президента цієї країни, що потрапили в аварію. Про це повідомляє NewsMaker.

На кадрах видно, як вантажівка злітає зі своєї смуги дороги і врізається у машину з кортежу. Потім у вантажівку врізається другий автомобіль кортежу.

Цуркан сумнівається, що зіткнення було випадковим.

У лікарні швидкої допомоги виданню Ziarul de Garda підтвердили, що Додона привезли в лікарню разом з його матір'ю, Галиною Додон.

Як розповів Publika TV глава державної служби захисту і охорони Анатол Горя, президент перебуває в нормальному стані. Разом з ним до лікарні також привезли двох співробітників служби охорони. Всім надана перша медична допомога.

Зазначимо, це не перший інцидент із сателітом Москви, що стався останніми днями.

Нагадаємо, так званий прем'єр-міністр невизнаної республіки Абхазії Геннадій Гагулія загинув у суботу в результаті ДТП в Гудаутському районі.

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.